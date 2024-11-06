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موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:05 صباحاً -  يلتقي فريق بايرن ميونخ في مواجهة قوية أمام  بنفيكا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25.

بايرن ميونخ  قدم نتائج سلبية منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال، حيث لم يفز سوى في لقاء وحيد، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني له وتحسين موقفه في جدول دوري الأبطال.

 ويسعى لتحقيق فوز مهم على البايرن في مباراة لم تكن سهلة على الطرفين، لذلك سنشاهد مباراة حماسية ومثيرة في دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة بايرن ضد بنفيكا

 ومن المقرر ان يستقبل ملعب “اليانزا” لقاء البايرن وبنفيكا اليوم  في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة  بايرن ضد بنفيكا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة  وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ

وتعد شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال، وسيتم إذاعة لقاء البايرن ضد بنفيكا علي شاشة قناة “bein sports HD 4”.

واستقرت شبكة قنوات bein sports تعيين المعلق الرياضي “جواد بده”، علي لقاء البايرن ضد بنفيكا في دوري ابطال اوروبا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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