الرياضة - 09:05 - هاريس تحسم أصوات ولاية نيو هامبشاير بأربعة مقاعد في المجمع الانتخابي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 صباحاً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بفوز كامالا هاريس بأصوات ولاية هاواي بأربعة مقاعد في المجمع الانتخابي، إلى جانب حسمها أصوات ولاية نيو هامبشاير بأربعة مقاعد في المجمع الانتخابي.

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن ترامب يحسم أصوات ولاية جورجيا بـ16 مقعدًا في المجمع الانتخابي.

الانتخابات الأمريكية 2024

ومن جانبها أفادت شبكة «إن.بي.سي نيوز» الأمريكية، بأن التوقعات تشير لفوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية جورجيا المتأرجحة وحصوله على 16 صوتًا من المجمع الانتخابي.

وتعد جورجيا من الولايات المهمة نسبيًا في السياسة الرئاسية وساعدت الرئيس جو بايدن في الوصول إلى البيت الأبيض في عام 2020.

وتحولت جورجيا إلى اللون الأزرق لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا عندما فاز بايدن بفارق 11779 صوتًا فقط، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.