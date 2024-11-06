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الرياضة - 08:29 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:29 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:29 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، حالة من الاستقرار، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء، وهو الفئة الأكثر مبيعا في مصر.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4400 جنيها 4365.75 جنيه
عيار 22 4033.25 جنيه 4002 جنيها
عيار 21 3850 جنيها 3820 جنيها
عيار 18 3300 جنيها 3274.25 جنيه
عيار 14 2566.75 جنيه 2546.75 جنيه
عيار 12 2200 جنيها 2182.75 جنيه

سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 نوفمبر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4400 جنيه للبيع، و 4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة عند 4033.25 جنيه للبيع، و 4002 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الاستقرار عند 3300 جنيه للبيع، و 3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي صباح اليوم عند 2566.75 جنيه للبيع، و 2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر حالة من الاستقرار عند 2200 جنيه للبيع، و 2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الاستقرار عند 1650 جنيها للبيع، و 1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات ليسجل 30800 جنيه للبيع، و 30560 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2743.09 دولار للبيع، و 2742.82 دولارا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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