الرياضة - 12:01 - الصراع على عرش البيت الأبيض.. اليوم انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. تترقب الأوساط الدولية عن كثب فعاليات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، نظرا إلى أن نتائجها يتحدد عليها مسار السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تجاه العديد من الملفات الشائكة حول العالم التي تنتظر الحسم.

وتستعرض بوابة كلمتك خلال التقرير التالي، كل ما يخص انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

يتوجّه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة من خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس فيها كل من الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

ويسعى ترامب، قطب العقارات الأمريكي، إلى الفوز بولاية ثانية، بعدما رحل عن البيت الأبيض في عام 2020، وذلك عقب خسارته انتخابات الرئاسة آنذاك أمام الرئيس الحالي جو بايدن، بينما تأمل هاريس أن تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة، وبالتالي يضمن الحزب الديمقراطي استمرار وجوده داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يحكم الرئيس.

مرشحين انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ويخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، عدد من المرشحين أبرزهم المرشحة كامالا هاريس، والتي تنوب عن الحزب الديمقراطي، والمرشح دونالد ترامب الذي يمثل الحزب الجمهوري.

كامالا هاريس مرشحة الحزب الدمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وتخوض المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المعركة الانتخابية أملاً في تحقيق حلم أن تكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحلم الذي فشلت في تحقيقه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بعدما خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

وكان الحزب الديمقراطي قد استقر على الدفع بـ «هاريس»، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاستكمال المعركة الانتخابية بدلاً من الأخير الذي قدم أداءً مخيباً لآمال الحزب في المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لتتوالى في الأسابيع القليلة التالية لتلك المناظرة الضغوط على بايدن من داخل وخارج الحزب، وبالأخص من قبل المانحين بهدف إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وكامالا هاريس من مواليد ولاية كاليفورنيا عام 1964، لأبوين مهاجرين حيث تنحدر والدتها من الهند ووالدها من جامايكا.

دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وحظي ترامب 78 عاماً بترشيح الحزب الجمهوري، دون منافسة تُذْكر، لخوض غمار الانتخابات حيث تصدر استطلاعات الرأي، معززاً مكانته بأداء قوي في مناظرته الوحيدة هذا العام أمام جو بايدن 82 عاماً، الذي كان منافسه في بداية السباق الانتخابي.

وأعلن ترامب لاحقاً اختيار سيناتور أوهايو، جي دي فانس، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات، مراهناً بذلك على شاب حديث العهد بالسياسة وقدرته على جلْب طاقة جديدة إلى تذكرة الترشح الجمهورية للبيت الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، وبعد دعوات متزايدة من أقرانه في الحزب الديمقراطي لإنهاء حملته الانتخابية، ووسط تدنّي مؤشرات دعمه في استطلاعات الرأي، أذعن بايدن للضغوط ليفسح الطريق أمام نائبته كامالا هاريس التي اكتسبت زخماً سياسياً كبيراً بعد انطلاقة ناجحة لحملتها.

نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جدير بالذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على أغلبية أصوات الشعب، بل من خلال نظام يُسمّى «المجمع الانتخابي»، الذي يُقسّم الأصوات الانتخابية على الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا «واشنطن العاصمة» إلى حد كبير على أساس عدد السكان.