الرياضة - 01:13 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:13 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار خلال بداية التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، في البنك الأهلي المصري، 49.01 جنيهًا للشراء و49.11 جنيهًا للبيع.

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وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 49.01 جنيهًا للشراء و49.11 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 49.03 جنيهًا للشراء و49.13 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 49.05 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، سعر 49.05 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 49.06 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 49.15 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 49.02 جنيهًا للشراء و49.12 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 49.05 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات سعر 49.05 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 49.02 جنيهًا للشراء و49.16 جنيهًا للبيع.