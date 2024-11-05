الرياضة - 12:57 - نجم الأهلي السابق: أداء وسام أبو علي في تطور من مباراة لأخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:57 صباحاً - صرح أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق بأن أداء وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تطور من مباراة لأخرى.

وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري فإن وسام أبو علي أنهي أزمات خط هجوم الأهلي بعد تجربة أكثر من مهاجم في هذا المركز في المواسم الماضية".

وتابع:" الدوري بدأ بشكل مميز والمنافسة ستكون صعبة بين الجميع غير كل المواسم الماضية ومن الصعب تحديد البطل من الآن ".