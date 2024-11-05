ريمونتادا قاتلة، فولهام يخطف فوزا مثيرا من برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:16 صباحاً - انتهت مباراة فولهام أمام ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-1 لفولهام، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب كرافين كوتاج، في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل اللاعب فيتالي جانيلت هدف برينتفورد في مرمى فولهام في الدقيقة 24، بينما أحرز اللاعب هاري ويلسون هدفين لفريقه فولهام في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني.

أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ 38 عاما

حقق مانشستر يوناتيد أسوأ بداية له في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ 38 عاما، بعد تعادله مع ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.

وتعد هذه هي أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986، حيث رفع الفريق رصيده بالتعادل أمام تشيلسي إلى 12 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي الفريق بتحقيق 12 نقطة من أصل 30 بعد 10 مباريات خاضها وهي البداية الأسوأ للشياطين الحمر منذ 38 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.