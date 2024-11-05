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ريمونتادا قاتلة، فولهام يخطف فوزا مثيرا من برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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ريمونتادا قاتلة، فولهام يخطف فوزا مثيرا من برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ريمونتادا قاتلة، فولهام يخطف فوزا مثيرا من برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:16 صباحاً - انتهت مباراة فولهام أمام ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-1 لفولهام، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب كرافين كوتاج، في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل اللاعب فيتالي جانيلت هدف برينتفورد في مرمى فولهام في الدقيقة 24، بينما أحرز اللاعب هاري ويلسون هدفين لفريقه فولهام في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني.

أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ 38 عاما

حقق مانشستر يوناتيد أسوأ بداية له في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ 38 عاما، بعد تعادله مع ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.

وتعد هذه هي أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986، حيث رفع الفريق رصيده بالتعادل أمام تشيلسي إلى 12 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي الفريق بتحقيق 12 نقطة من أصل 30 بعد 10 مباريات خاضها وهي البداية الأسوأ للشياطين الحمر منذ 38 عاما.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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