نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإسباني، سيلتا فيجو يفوز على خيتافي بهدف نظيف (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإسباني، سيلتا فيجو يفوز على خيتافي بهدف نظيف (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، سيلتا فيجو يفوز على خيتافي بهدف نظيف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:16 صباحاً - فاز فريق سيلتا فيجو على نظيره خيتافي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا.

جاء هدف سيلتا فيجو عن طريق اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 7. 

3e6ecd90cb.jpg
d1c42b9f0d.jpg
dfa298209f.jpg
13fcb94e7f.jpg
a90c74edd9.jpg
ede2b25eb4.jpg

وفي نفس الجولة حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على ضيفه لاس بالماس 2/0، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جيوفاني سيميوني، نجل المدرب دييجو سيميوني، في الدقيقة 37، قبل أن يضيف زميله أليكس سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ويأتي الفوز على لاس بالماس، ليخفف من خيبة الأمل لدى جماهير أتلتيكو مدريد، بعد الهزيمة أمام ليل الفرنسي على أرضه 1/3 في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة أمام ريال بيتيس  صفر/1 في بطولة الدوري، قبل أن يحقق الفريق الفوز أخيرا في مسابقة الكأس حينما تغلب على فيتش (درجة سادسة) بهدفين دون رد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.

برشلونة يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول 3-1 (صور)

أتلتيكو مدريد يفوز على لاس بالماس 0/2 في الدوري الإسباني

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق