الدوري الإيطالي، جنوى يحقق فوزا صعبا على بارما بهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:34 مساءً - الدوري الإيطالي، حقق فريق جنوى فوزا صعيا على نظيره بارما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب إينيو تارديني، سجل أندريا بينامونتي هدف الفوز لجنوى قبل 10 دقائق من نهاية المواجهة أمام بارما.

بهذا الفوز ابتعد جنوى عن قاع جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه بارما بهدف.

ترتيب جنوى وبارما في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز رفع جنوى رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، بعد أن خاض 11 مباراة، في حين تجمد رصيد بارما عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر، وخاض نفس العدد من المواجهات.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز إمبولي على ضيفه كومو 1 /0.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، سجل بيترو بيليجري هدف الفوز لإمبولي في الدقيقة 47.

الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد كومو عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

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