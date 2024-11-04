الرياضة - 08:13 - الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. أسواق الرهان تظهر تقدم دونالد ترامب على كامالا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - يتنقل دونالد ترامب وكامالا هاريس عبر الولايات المتأرجحة الحاسمة في اليوم الأخير من الحملة قبل الانتخابات.

ويشارك ترامب في تجمعات انتخابية بثلاث ولايات متأرجحة هي ميشيجان وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا في اليوم الأخير من الحملة.

وفي الوقت نفسه، تتوجه كمالا هاريس إلى فيلادلفيا وألينتاون وبيتسبرج برفقة مؤيدين من نجوم مثل أوبرا وينفري وكاتي بيري.

وأظهر استطلاع رأي نهائي أجرته صحيفة نيويورك تايمز ونشر أمس أن دونالد ترامب يتخلف عن كامالا هاريس في أربع ولايات متأرجحة حاسمة: جورجيا ونيفادا وكارولاينا الشمالية وويسكونسن. وأنهم متعادلان في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا، بينما يتقدم ترامب بنقطة واحدة في ولاية أريزونا.

متوسط استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة Real Clear Polling يشير إلى تقدم ترامب على هاريس على المستوى الوطني بنسبة 0.1%. وقد ينتهي هذا السباق إلى أن يكون الأقرب في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة TIPP تعادل المرشحين بنسبة 48% عشية الانتخابات.

وبحسب أسواق الرهان، استعاد ترامب تقدمًا طفيفًا على هاريس قبل أقل من 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع بعد استطلاع رأي صادم في ولاية أيوا أظهر أنه خلف نائب الرئيس في الولاية ذات الأغلبية الحمراء.

ويعود دونالد ترامب إلى الصعود مرة أخرى في أسواق المراهنات بعد أن تراجعت احتمالاته في أعقاب استطلاع رأي صادم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة دي موين ريجستر ونشرت نتائجه خلال عطلة نهاية الأسبوع، تراجعه بثلاث نقاط في ولاية آيوا.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في فرص ترامب في أسواق الرهان والتنبؤ.

وانخفض تقدمه على كامالا هاريس في موقع المراهنات بولي ماركت إلى سبع نقاط في نهاية الأسبوع، لكنه ارتفع إلى 18 نقطة صباح يوم الاثنين.

وفي سوق كالشي للمراهنات، حيث تفوقت هاريس على ترامب لفترة وجيزة في نهاية الأسبوع، وارتفع ترامب يوم الاثنين إلى تقدم بفارق 11 نقطة.