الرياضة - 02:14 - حبس 3 سنوات وتعويض مدني.. الحكم على المتهمين في قضية غرق معدية أبو غالب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:14 مساءً - أصدرت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، حكمها بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر وسائق ميكروباص ومسؤول معدية وعامل المعدية، بالتسبب في وفاة نحو 16 فتاة غرقا، إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عماله" من أعلى معدية أبوغالب في منشأة القناطر شمالي الجيزة.

وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح كالتالي:

أولا.. حكمت المحكمة بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس بالحبس لكل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ.

ثانيا.. حبس كل من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدوا تعويض مدني مؤقت 100 ألف لكل ضحية.

ثالثا.. برأت المتهم الثالث "معاذ" عامل المعدية الليلي.

كان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، أحال سائق الميكروباص «محمد محمد.خ» و«مصطفي م» و«معاذ.أ» و«ربيع س» و«محمد.ع»، رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، إلى محكمة الجنح في الدعوي التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهم تسببوا في وفاة نحو 16 فتاة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى «معدية أبو غالب» إذ تبين أن المعدية تحمل اسم «المنيا 6 منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت- كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.