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الرياضة - 02:14 - مصطفى بكري عن قانون الإجراءات الجنائية: تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:14 - مصطفى بكري عن قانون الإجراءات الجنائية: تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - مصطفى بكري عن قانون الإجراءات الجنائية: تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:14 مساءً - حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من المخاطر والشائعات التي تواجه الوطن، فضلا عن الادعاءات التي تستهدف النيل من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجيش والشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشاد بكري، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية التي يشهد فيها المجلس مناقشته، مشيراً إلي الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، وإجراء حوار مجتمعي على شهور طوال ليمتد الأمر في مناقشات مستمرة للجلسة العامة.

ووجه بكري، الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بصفته راعيا ومتابعا للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مرورا بمناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما وجه الشكر إلي الجهات المختلفة التي كان لها دور ومساهمة في إعداد مشروع القانون للخروج بشكل توافقي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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