الرياضة - 02:14 - رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:14 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إشادة من أعضاء المجلس، بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الحقوق والحريات.