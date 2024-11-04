الرياضة - 01:40 - دعاء المطر.. ماذا كان يقول النبي الكريم؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - دعاء المطر.. بالتزامن مع سقوط الأمطار الآن على بعض مناطق مصر، ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المسلمين عن دعاء المطر، حيث يعتبر وقت نزول الغيث من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات.

دعاء النبي الكريم عند نزول المطر

- وردت الكثير من الأدعية عند نزول المطر في السنة النبوية، وأشهرها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي كان يقول عندما يرى الأمطار اللهم صيبًا نافعًا، أي ماء منهمر متدفق نافع غير ضار».

- وحديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. رواه مسلم.. .صيغ مختلفة لدعاء نزول المطر نسردها في السطور التالية.

دعاء المطر

- اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين.

اللهم صيبًا نافعًا اللهم صيبًا هنيئًا.

- اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا.

- الدعاء بعد نزول المطر مُطرنا بفضل الله ورحمته.

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.

- اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

دعاء المطر مكتوب

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

- اللهم اغفر لي واعف عني وعافني واهدني إلى صراطك المستقيم.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.

- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

- اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي.