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الرياضة - 01:23 - وزير الحكم المحلي الفلسطيني: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فخر لجميع العرب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:23 - وزير الحكم المحلي الفلسطيني: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فخر لجميع العرب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:23 - وزير الحكم المحلي الفلسطيني: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فخر لجميع العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، الدكتور سامي حجاوي، إن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي يُعد فخرا للعرب جميعا.

وأضاف حجاوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى (ووف 12)، والتي انطلقت اليوم الإثنين تحت شعار (كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة).

وأوضح، أن تنظيم مصر لهذا المنتدي دليل على اهتمام مصر رئيسا وحكومة وشعبا بملف التنمية على مستوى العالم، مؤكداً أن اختيار مصر كثاني دولة عربية لاستضافة هذا الحدث العالمي يعكس قدرتها على تنظيم أكبر التجمعات والمؤتمرات الدولية، مشيداً بالتنظيم الجيد للمنتدى.

وأوضح أن مصر هي الشقيق الأكبر لجميع الدول العربية.. قائلا: تربطنا علاقات وثيقة بالمسؤولين بالحكومة المصرية.

وعن مشاركة دولة فلسطين في المنتدى الحضري العالمي، أكد الدكتور سامي حجاوي أن هذه المشاركة مهمة للغاية، حيث تعد فرصة للالتقاء بالعديد من المسؤولين العرب والأجانب ومشاركتهم ما يعاني منه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها إعادة إعمار غزة والتنمية المستدامة في فلسطين.. مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستشارك في العديد من الجلسات والدوائر المستديرة للتعرف على تجارب الدول المختلفة الاستفادة منها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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