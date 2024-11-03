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"كاف" ينعى حكما توفي في مباراة بالدوري الأوغندي - أخبار كلمتك

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"كاف" ينعى حكما توفي في مباراة بالدوري الأوغندي - أخبار كلمتك

"كاف" ينعى حكما توفي في مباراة بالدوري الأوغندي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - نعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكم مباراة الدوري الأوغندي الممتاز بيتر كابوجو.

وتوفي الحكم الأوغندي بعدما سقط أثناء مباراة بالدوري في ملعب وانكولوكوكو في أوغندا.

ونشر الكاف بيانا رسميا عبر حسابه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ينعي فيها الحكم الراحل معلنا تضامنه مع أسرته ومع كرة القدم الأوغندية إثر الحادث الأليم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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