"كاف" ينعى حكما توفي في مباراة بالدوري الأوغندي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - نعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكم مباراة الدوري الأوغندي الممتاز بيتر كابوجو.

وتوفي الحكم الأوغندي بعدما سقط أثناء مباراة بالدوري في ملعب وانكولوكوكو في أوغندا.

ونشر الكاف بيانا رسميا عبر حسابه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ينعي فيها الحكم الراحل معلنا تضامنه مع أسرته ومع كرة القدم الأوغندية إثر الحادث الأليم.

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