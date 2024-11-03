الرياضة - 01:29 - رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي يبدأ بعد غد المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البعثة الفنية لـ صندوق النقد الدولي ستبدأ المراجعة الرابعة على اقتصاد مصر بعد غد الثلاثاء.

وأشار رئيس الوزراء، إلى استعداد البلاد بما فيها البنك المركزي والهيئات الاقتصادية لبدء مراجعة صندوق النقد الدولي.

وتأتي المراجعة الرابعة من الصندوق ضمن سلسلة من المراجعات في إطار برنامج التمويل الممدد المتفق فيه مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تسمح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقرير المراجعة الرابعة بالإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، ذلك بعدما انتهت البلاد من صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار في مطلع أغسطس الماضي.

هذا وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، «إن مصر أصبحت أكثر أمانا رغم الصدمات الاقتصادية العالمية، والاقتصاد المصري سيكون أكثر ديناميكية ورخاء».

وأشارت «جورجييفا»، إلى أن القائمين على صندوق النقد الدولي وافقوا في مارس الماضي على رفع برنامج التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات على خلفية الظروف الجيوسياسة المحيطة بالبلاد.

وتأتي زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي، بعد مطالبة مصر الصندوق بمد أجل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، بسبب الوضع الحالي الذي تمر به المنطقة وأثر تباعاً على المناخ الاستثماري في البلاد وإيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة كبيرة.