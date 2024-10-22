الرياضة - 11:59 - توهج فينسيوس يقود ريال مدريد لفوز مثير على دورتموند في دوري أبطال أوروبا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:59 مساءً - ريال مدريد ضد دورتموند.. قلب نادي ريال مدريد الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم سهرة الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

البداية لم تكن مثالية بالمرة لنادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن تلقوا هدفا من دونيل مالين في الدقيقة 30 بطريقة رائعة ومثالية.

لم يمر سوى 4 دقائق، وعاد بوروسيا دورتموند ليحرج الريال في ملعبه ووسط جماهيره، ليحرز الهدف الثاني بواسطة جيمي بينو جيتنز.

ومع حلول الدقيقة 58، اخترق كيليان مبابي دفاعات بوروسيا دورتموند، ليضع كرة بالمقاس على رأس الألماني أنطونيو روديجر ليسجلها معلنا عن هدف تقليص الفارق للملكي.

3 دقائق فقط بعد هد الريال الأول كانت كفيلة، لتعلن عن هدفه الثاني بطريقة مميزة بواسطة فينسيوس جونيور.

ولأن ريال مدريد لا يعرف السقوط أو الإنكسار، نجحت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تسجيل هدف ثالث رائع من توقيع المخضرم لوكاس فاسكيز في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 86، ومن هجمة بدأها فينسيوس جونيور لينهيها البرازيلي في شباك حارس بوروسيا دورتموند كوبيل، بتسديدة ولا أروع.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع بلحظات، عاد فينسيوس جونيور ومن مجهود فردي رائع، تمكن من تسجيل "هاتريك" له، والخامس للملكي.

تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.