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الرياضة - 11:59 - ميلان يتجاوز كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:59 - ميلان يتجاوز كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:59 - ميلان يتجاوز كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:59 مساءً - خطف ميلان الإيطالي، فوزا ثمينا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثلاثية ميلان كل من كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 34 وتيجاني ريجنديرز هدفين في الدقيقتين 61 و71، بينما أحرز كيرياني سابي هدف بروج في الدقيقة 51، ولعب الفريق البلجيكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد رافائيل اونيديكا.

الفوز هو الأول لميلان في مرحلة الدوري ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تكبد كلوب بروج الخسارة الثانية ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة من مرحلة الدوري حقق موناكو الفرنسي فوزا كاسحا على ضيفه سرفينا زافيزدا الصربي بنتيجة 5-1.

سجل خماسية موناكو كل من تاكيمي مينامينو هدفين في الدقيقتين 21 و70 وبريل إيمبولو في الدقيقة 45 ووليفريد ستيفان سينجو في الدقيقة 54 وماجني أكليوش بالدقيقة 90، بينما أحرز شريف ندياي هدف سرفينا في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ورفع موناكو رصيده إلى 7 نقاط بعد أن حقق انتصاره الثاني، وفي المقابل تلقى الفريق الصربي الخسارة الثالثة ليستمر بدون أي رصيد من النقاط.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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