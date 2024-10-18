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الدوري السعودي، جيسوس يكرر رقم الهلال المميز في موسم 2018-2019 - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، جيسوس يكرر رقم الهلال المميز في موسم 2018-2019 - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، جيسوس يكرر رقم الهلال المميز في موسم 2018-2019 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:58 مساءً - الدوري السعودي، نجح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، في معادلة انطلاقة "الزعيم" المثالية على مستوى دوري المحترفين.

وقاد جيسوس الهلال لانتصار جديد في الدوري السعودي، على حساب الفيحاء 3-0 ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وأشار موقع "أوبتا" للإحصائيات إلى أن المدرب البرتغالي، الذي حقق اليوم الجمعة انتصاره رقم 50 على مستوى دوري المحترفين، نجح في أن يحقق الفوز في أول 7 جولات من الدوري للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان حقق نفس الرقم المميز في موسم 2018-2019 في قيادة للزعيم.


يذكر أن الهلال بفوزه اليوم عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما انتصر في كل مبارياته الماضية.

 

يذكر أن انتصار الهلال على الفيحاء هو الحادي عشر هذا الموسم بكل البطولات مقابل تعادل وحيد كان في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي السعودي وفاز "الزعيم" بركلات الترجيح.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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