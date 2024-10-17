الرياضة - 11:53 - بعثة الأهلي تصل مطار أبو ظبي لخوض السوبر المصري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار أبو ظبي قادمة من القاهرة، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين للبطولة مع تنفيذ العديد من الفقرات الخططية على هامش المران.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.