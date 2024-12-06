ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:53 مساءً - رصد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، السيرة الذاتية لـ أبو محمد الجولاني، زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام، في ظل المعلومات الشحيحة المتوفرة عنه بعدما تحول من مجرد إرهابي مطارد إلى فاعل في الأحداث الجارية.

وقال جمال عبد الرحيم: ربما لا يعرف البعض من هو الجولاني زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المنضوية تحت تنظيمه "هيئة تحرير الشام" الذي يقود العمليات المسلحة، ضد النظام السوري منذ 27 نوفمبر الماضي واستطاع في أيام قليلة السيطرة على حلب وحماة والتوجه نحو حمص.

الجولاني من أصول سورية وولد في السعودية عام 1982

وفق ما كتب سكرتير عام نقابة الصحفيين على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم، ولد أحمد حسين الشرع - المعروف بأبو محمد الجولاني- في العاصمة السعودية "الرياض" عام 1982، ثم انتقل مع عائلته إلى سوريا وعمره آنذاك 7 سنين.

وتابع، تعود أصول الجولاني إلى الجولان السوري المحتل، ونشأ في حي المزة بالعاصمة دمشق، ضمن طبقة متوسطة ذات توجهات ليبرالية، ووفقا لروايته تأثر في شبابه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

الجولاني، كلمتك

كان أحمد حسين الشرع -وهو لا يزال طالبا في الجامعة- يأتي من دمشق إلى حلب لحضور خطب الجمعة، التي كان يلقيها محمود قول آغاسي (أبو القعقاع) في "جامع العلاء بن الحضرمي" بالصاخور، وحين تعرض العراق للغزو الأمريكي في مارس 2003، نادى آغاسي بضرورة مقاومة هذا الغزو، فكان الجولاني ضمن أوائل الملبّين لهذا النداء.

الجولاني شارك بقتال الأمريكيين بصفوف تنظيم أبو مصعب الزرقاوي

وصل الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام حاليا، إلى العراق قبل بداية الغزو الأمريكي عام 2003 بنحو أسبوعين، وأقام في الموصل فترة، وعمل مقاتلا مع تنظيم القاعدة تحت قيادة “أبو مصعب الزرقاوي”، زعيم تنظيم التوحيد والجهاد آنذاك، ثم خلفائه من بعده، قبل أن تقبض عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وتودعه سجن أبو غريب، ومن هناك نقلته إلى سجن بوكا، ومن ثم سجن كروبر في مطار بغداد.

سلمته الولايات المتحدة لاحقا إلى الحكومة العراقية، التي وضعته في سجن التاجي، ومن هناك أطلق سراحه عام 2008، وكان مجموع فترة اعتقاله 5 سنوات.

استأنف الجولاني نشاطه العسكري في صفوف تنظيم "دولة العراق الإسلامية" التي تأسست في أكتوبر 2006 بقيادة “أبو بكر البغدادي”، وسرعان ما أصبح رئيسا لعملياتها في محافظة الموصل.

بدأ تواصل الجولاني مع البغدادي بداية عام 2011

تواصل الجولاني مع “أبو بكر البغدادي” في بداية اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتفقا على أن يتولى الجولاني مسئولية سوريا، ويؤسس فيها فرعا للتنظيم، وأمر بمقاتلة الحكومة السورية وإسقاط الرئيس بشار الأسد، وذهب إلى سوريا وفي غضون عام استطاع حشد 5 آلاف مقاتل، وتمكن من الانتشار في مساحة كبيرة في البلاد.

وفي 24 يناير 2012، أصدر الجولاني بيانا أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام"، وعين المسئول العام عنها، واتخذ من قرية الشحيل منطلقا لعمل هذه الجبهة، كما دعا في بيانه السوريين إلى الجهاد وحمل السلاح لإسقاط الحكومة السورية.

أحمد حسين الشرع، كلمتك

وحين أعلن البغدادي -في 9 أبريل 2013- إلغاء اسميْ "دولة العراق الإسلامية" و"جبهة النصرة" ودمج التنظيمين -باعتبارهما يمثلان القاعدة الأم- في كيان جديد يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، " داعش "رفض الجولاني هذا الأمر. وأعلن بعدها مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وقال إنه عمل وفق توجيهاته وإرشاداته حتى يوليو 2016، حين أعلن فك ارتباط تنظيمه بالقاعدة، وتغيير اسمه إلى “جبهة فتح الشام”.

المقابلة الإعلامية الأولى للجولاني، خص بها قناة الجزيرة، وبثت في حلقة من برنامج "لقاء اليوم" يوم 19 ديسمبر 2013، وفيها أعلن أنه لا يؤيد ما تذهب إليه تنظيمات إسلامية من إطلاق للتكفير، وقال "نحن لا نكفّر المسلمين، فتكفير المسلم بحاجة إلى فتوى لأنه من اختصاص أهل العلم، ولذلك نترك الأمر في الحكم بالتكفير للمحاكم الشرعية والعلماء، ليقرروه وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

وقال في المقابلة التي أجراها مع الصحفي مارتن سميث عام 2021، إن انشقاقه عن تنظيم داعش، كان بسبب سياسات التنظيم الخاطئة في إدارة الصراع وكيفية تعامله مع الأبرياء وقتلهم، مما أدى لخلافات داخلية وانقسامات، قرر على إثرها الجولاني تغيير بوصلته كما يصف، عبر الابتعاد عنهم.

ومع إعلان انشقاقه، أكد الجولاني أن أيديولوجية القاعدة وتعامله معها، كان لفترة زمنية انقضت، وأنه لا يدعم أي هجوم خارجي، سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا.

وعن نظرته للدعوة الإسلامية، يقول أبو محمد الجولاني: "سابقا كنت أعتنق السلفية التكفيرية، والظروف وقتها دفعت الكثير من الشباب للمسير في ذاك الطريق"، لكنه يؤكد أن إدارة القاعدة ارتكبت أخطاء كبرى، وأن أحد أسباب انفصاله عنها، انحرافها عن القواعد والمعايير التي ناقشها سابقا في وثيقة سلمها للبغدادي قبل انتقاله لسوريا.

أسس أحمد حسين الشرع جبهة النصرة وبايع زعيم القاعدة

عقب إنشاء أحمد حسين الشرع، جبهة النصرة عام 2011، وإعلانه مبايعة القاعدة وقيادتها عام 2013، صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية كيانه "منظمة إرهابية".

الجولاني، كلمتك

وفي مايو 2013، أعلنت الخارجية الأمريكية، الجولاني "إرهابيا عالميا"، وحجزت ممتلكاته الخاضعة لنطاق سلطتها.

واتخذت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي ضد تنظيم داعش، قرارا بوضع الجولاني على "قائمة الإرهابيين الخاصة بها" ومنعته من السفر وحظرت تملكه للسلاح في 24 يوليو من العام ذاته.

وفي 10 مايو 2017، أعلن برنامج المكافأة من أجل العدالة، التابع للخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكى مقابل معلومات تؤدي إلى التعرف عليه أو على مكان وجوده.

أهداف الجولاني في الاستيلاء على المدن السورية وإسقاط النظام

أطلقت فصائل المعارضة السورية المنتشرة في محافظة إدلب -المنضوية سابقا تحت ما يعرف بغرفة عمليات "الفتح المبين"- ابتداء عملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر 2024، وشكلت من أجلها ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" التي ضمت كلا من هيئة تحرير الشام، وحركة أحرار الشام، والجبهة الوطنية للتحرير، ومجموعات من الحزب التركستاني.

وعين الجولاني قائدا عاما لإدارة العمليات العسكرية، ومع تطور العمليات وتمكنت فصائل المعارضة من الاستيلاء على إدلب ثم حلب وبعدها التوغل في حماة، دعا المقاتلين إلى "التحلي بأخلاق النصر والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكذا القيم الإنسانية".

وقال الجولاني، في بيان له "نحن اليوم نواصل الليل بالنهار من أجل سوريا، المستقبل لسوريا التي ستكون بإذن الله بلدا للعدالة والكرامة والحرية لكل السوريين".

وفي بيان مصور له، يوم 5 ديسمبر 2024، حث الجولاني رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا، محذرا من تصعيد التوتر بالمنطقة.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زعيم تحالف الفصائل السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني، إن الهدف من التحركات الأخيرة في سوريا وانتزاع مدينة رئيسية تلو الأخرى من قبضة نظام بشار الأسد، هو في نهاية المطاف الإطاحة برئيس الدولة.

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