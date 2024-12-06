أخبار الرياضة اليوم، اتحاد جدة يحسم ديربي الكرة السعودية أمام النصر، ميسي أفضل لاعب بالدوري الأمريكي 2024، سيدات الأهلي يكتسحن بيراميدز 6-1، بعثة الزمالك تصل نيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:43 مساءً - أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "كلمتك"، وجاءت كالتالي:

الأهلي يكتسح بيراميدز بسداسية في دوري السيدات (صور)

حقق فريق سيدات الأهلي فوزًا كبيرًا على منافسه بيراميدز 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

بعثة الزمالك تصل نيجيريا استعدادا لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، غدا السبت، بملعب مونتيليفي، بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.



ويفقد الميرينجي، عددا من نجومه مثل فينيسيوس، وألابا، وكارفاخال، وميليتاو، وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

نفاد تذاكر مباراة الأهلي مع أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عن نفاد تذاكر مباراته مع الأهلي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

قمة الدوري السعودي، حسم اتحاد جدة كلاسيكو الكرة السعودية بالفوز على النصر 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن.

افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة بعدما وضع اتحاد جدة في المقدمة أمام النصر بالدقيقة 55 من عمر المباراة.





وتعادل كريستيانو رونالدو بالهدف الأول سريعا للنصر أمام اتحاد جدة بالدقيقة 57 في الدوري السعودي.





وفي الدقيقة 90 +1، نجح ستيفن بيرجوين في إحراز هدف الفوز لصالح اتحاد جدة ليحسم الاتحاد كلاسيكو الدوري السعودي.

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الترجي وساجرادا في مجموعة بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا، تعادل ساجرادا الأنجولي سلبيا مع الترجي التونسي في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.



تعادل الترجي وساجرادا



وحاول الترجي وصيف النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا خطف هدف الفوز ولكنه اصطدم بدفاع أصحاب الأرض ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

الترجي رفع رصيده إلى 4 نقاط وساجرادا تحصل على النقطة الأولى بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام بيراميدز 5-1 الذي يلعب معه في نفس المجموعة.

بيراميدز يواجه دجوليبيا المالي على ملعبه الأحد القادم في الجولة الثانية من البطولة.

رسميًا، ليونيل ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

زين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب التانجو، مسيرته بجائزة جديدة.



وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم "2025/2024".

وسجل ميسي 20 هدفا إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة في 20 مباراة بالدوري الأمريكي.

عمومية اتحاد السلاح تعتمد فوز قائمة طارق الحسيني بالتزكية

فازت قائمة طارق الحسيني رسميًا بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، بحضور 11 هيئة من إجمالي 11 هيئة لها حق الحضور والتصويت، وافقت الـ 11 هيئة بالإجماع على انتخاب قائمة طارق الحسيني، وهي القائمة الوحيدة التي تقدمت لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح للدورة الانتخابية 2024-2028.

ياسر قمر رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة

حسم ياسر قمر، مقعد رئاسة اتحاد الكرة الطائرة، في الانتخابات المقامة حاليا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

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