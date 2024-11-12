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وزير الإسكان يبحث إمكانية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات بالسعودية - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يبحث إمكانية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات بالسعودية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث إمكانية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 01:17 م 11/12/2024 1:17:54 PM

شريف الشربيني
شريف الشربيني

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الفرسان بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، والذى تنفذه الشركة الوطنية لخدمات الإسكان، وتشارك مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية فى تنفيذه، حيث استمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ المشروع.

وبحث المهندس شريف الشربيني،  مع مسئولى الشركة الوطنية لخدمات الإسكان بالمملكة العربية السعودية، إمكانية مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بالمملكة، نظرًا لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال التنمية العمرانية، وفى إطار مشاركة الدولة المصرية لتجربتها العمرانية الرائدة مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية.


ومن جانبهم أوضح مسئولو الشركة الوطنية لخدمات الإسكان بالمملكة العربية السعودية، أن الشركة تأسست عام 2017، وتعمل على تحقيق مستهدفات وبرامج ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كافة مجالات القطاع، عبر تقديم خدمات مساندة تيسّر وترفع من وتيرة إنجاز الأعمال وتعزّز من نمو الاستثمار بالمملكة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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