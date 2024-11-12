وزير الإسكان يبحث إمكانية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 01:17 م 11/12/2024 1:17:54 PM

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الفرسان بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، والذى تنفذه الشركة الوطنية لخدمات الإسكان، وتشارك مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية فى تنفيذه، حيث استمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ المشروع.

وبحث المهندس شريف الشربيني، مع مسئولى الشركة الوطنية لخدمات الإسكان بالمملكة العربية السعودية، إمكانية مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بالمملكة، نظرًا لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال التنمية العمرانية، وفى إطار مشاركة الدولة المصرية لتجربتها العمرانية الرائدة مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية.



ومن جانبهم أوضح مسئولو الشركة الوطنية لخدمات الإسكان بالمملكة العربية السعودية، أن الشركة تأسست عام 2017، وتعمل على تحقيق مستهدفات وبرامج ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كافة مجالات القطاع، عبر تقديم خدمات مساندة تيسّر وترفع من وتيرة إنجاز الأعمال وتعزّز من نمو الاستثمار بالمملكة.

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