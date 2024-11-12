وزير الإسكان يتابع موقف تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 02:24 م 11/12/2024 2:24:01 PM

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجناح المصرى بمعرض سيتى سكيب، بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة المشروعات المعروضة من خلال الشركات المصرية، والوقوف على حجم الإقبال على تلك المشروعات.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي يتم تسويقها من خلال شركات التسويق العقاري المصرية، وفى مقدمتها مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أن المعارض الدولية تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والمطورين العقاريين لتصدير العقار المصري وكذا تصدير المنظومة العقارية المصرية بمفهومها الشامل، وفتح آفاق وأسواق جديدة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين، نحو تنفيذ المشروعات لأشقائنا بالدول العربية والإفريقية.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية