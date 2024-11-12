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وزير الإسكان يتابع موقف تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتابع موقف تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتابع موقف تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 02:24 م 11/12/2024 2:24:01 PM

شريف الشربيني خلال
شريف الشربيني خلال المتابعة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجناح المصرى بمعرض سيتى سكيب، بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة المشروعات المعروضة من خلال الشركات المصرية، والوقوف على حجم الإقبال على تلك المشروعات.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي يتم تسويقها من خلال شركات التسويق العقاري المصرية، وفى مقدمتها مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أن المعارض الدولية تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والمطورين العقاريين لتصدير العقار المصري وكذا تصدير المنظومة العقارية المصرية بمفهومها الشامل، وفتح آفاق وأسواق جديدة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين، نحو تنفيذ المشروعات لأشقائنا بالدول العربية والإفريقية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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