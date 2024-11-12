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وزير الإسكان يعقد اجتماعات مع ممثلى مجلس الأعمال السعودى المصرى لبحث سبل التعاون - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يعقد اجتماعات مع ممثلى مجلس الأعمال السعودى المصرى لبحث سبل التعاون - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يعقد اجتماعات مع ممثلى مجلس الأعمال السعودى المصرى لبحث سبل التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 11:05 ص 11/12/2024 11:05:30 AM

وزير الاسكان
وزير الاسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات مع ممثلى مجلس الأعمال السعودى المصرى، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات، التى تواجه المستثمرين والشركات بكلا البلدين، وذلك خلال مشاركته بمعرض سيتى سكيب بالعاصمة السعودية الرياض.
وخلال تلك الاجتماعات، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى طلبات المستثمرين السعوديين، والتحديات التى تواجه عملهم في السوق المصرية، مؤكدًا أنه يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وموجهًا مسئولى الوزارة بالمتابعة الأسبوعية لمشاكل المستثمرين السعوديين وتذليل العقبات التي تواجههم.
كما استمع وزير الإسكان، إلى مطالب المستثمرين المصريين والتحديات التى تواجه عملهم في السوق السعودية، حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودى على وضع محفزات للمستثمرين المصريين فى مجال صناعة العقار، وتم اقتراح تنظيم ملتقى سنوى مشترك بين الجانبين المصرى والسعودى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالبلدين.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالبلدين، بما يسهم فى دعم أواصر التعاون.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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