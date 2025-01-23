تضم 16 قيادة جديدة.. محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:30 مساءً - اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من القيادات وذلك لضخ دماء جديده ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم وللارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام.

وقد شملت الحركة التي اعتمدها محافظ الجيزة بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ١٦ قيادة جديدة بواقع ٣٨% من القيادات التعليمية وتعديل حركة لعدد ١١ قيادة في اطار التدوير الوظيفي و تجديد تكليف واحتفاظ ١٥ قيادة بمواقعهم وهم كالآتي:

تجديد تكليف (السيدة سهير عبد الرحمن وقاد مدير لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتكليف السيد سامى مازن توفيق وكيلاً للإدارة) وتكليف (السيدة أمل على محمد مديراً لإدارة جنوب الجيزة التعليمية والسيد عبد العزيز أحمد محمد وكيلاً للإدارة) وتجديد تكليف (السيدة هاله كمال عباس مديراً بإدارة الدقى التعليمية وتكليف السيدة ايمان كمال عبد الرحمن وكيلاً للإدارة) وتجديد تكليف (السيدة حنان محمد محمد مديراً لإدارة العجوزة التعليمية و السيدة هدى محمد احمد وكيلاً للإدارة).

كما شملت الحركة تكليف ( السيد عاطف محمد ابراهيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية والسيدة سعاد محمد محمد وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( السيدة سهام كمال احمد مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية والسيد احمد سعيد سعد وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( السيدة نجوى محمد عبد المعطى مديراً لإدارة الهرم التعليمية والسيد محمد صلاح محمود وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( السيد خالد عبد العزير عبد العال مديراً لإدارة الوراق التعليمية والسيد سعيد محمود منجود وكيلاً للإدارة )، بالإضافة إلى تجديد تكليف ( السيد ياسر سيف النصر مدير اً لإدارة الصف التعليمية والسيد محمد كمال ياسين وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( السيد ايمن كمال احمد مديراً لإدارة أطفيح التعليمية وتكليف السيد محمد محمد ابراهيم وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( السيدة فاتن عبد الرازق مديراً لإدارة 6 اكتوبر التعليمية وتكليف السيدة منى محمود وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( السيد صبحى ظريف سعد مديراً لإدارة أوسيم التعليمية والسيد احمد شفيق مصطفى وكيلاً للإدارة).

وضم القرار تكليف (السيدة سامية اسماعيل عبد القادر مديراً لإدارة كرداسة التعليمية والسيد احمد محمد احمد وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( السيد مروان سعد احمد مديراً لإدارة منشأه القناطر التعليمية والسيد سويلم السيد سويلم وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( السيد ايمن محفوظ مبروك مديراً لإدارة ابو النمرس التعليمية والسيدة نجوى مصطفى محمد وكيلاً للإدارة ) وتكليف السيد عبد المقصود السعيد مديراً لإدارة حدائق اكتوبر التعليمية والسيدة هيام حمدى لطفى وكيلاً للإدارة.

وتكليف السيد خالد عبد الحميد مديرا لادارة الحوامدية التعليمية وتجديد السيد يحى حمدى وكيلاً للادارة وتكليف السيد محمد يحى فريد مديراً لادارة البدرشين التعليمية والسيدة ناهد احمد وكيلاً للادارة وتجديد تكليف السيد عبد التواب على مديرا لادارة العياط التعليمية والسيد هانى طلعت وكيلاً للادارة

وتجديد تكليف السيد يوسف رياض على مديرا لادارة الواحات البحرية التعليمية والسيد احمد جمعه وكيلاً للادارة وتجديد تكليف السيدة عزة عبد الفتاح مدير لادارة الشيخ زايد التعليمية والسيدة ايمان محمد وكيلاً للادارة.

كما شمل القرار تكليف السيد رامز رشاد عبد اللطيف مدير اً للتعليم الخاص بديوان عام المديرية والسيدة عبير حسين عبد الحميد مدير عام للتعليم الفنى بديوان عام مديريه التربية والتعليم، وذلك لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ببدء العمل بالقرار من تاريخه على أن تلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار كما يعود السادة الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلى طبقاً لصحيفة الأحوال، والتشديد على السادة المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالإستعداد لإستقبال الفصل الدراسى الثاني والمرور الدورى على المدارس للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمه لاستقبال العام الدراسى.