تمريض عين شمس تنظم مؤتمر استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:15 مساءً - نظمت الإدارة المركزية للتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس المؤتمر السنوي للتمريض بعنوان “استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة التمريضية وتحقيق خدمة طبية متميزة”.

"استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة التمريضية" المؤتمر السنوي للتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وطارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وبإشراف منال عبد السلام، مدير الإدارة المركزية للتمريض.

تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وكيفية إستخدامه في تحسين جودة الرعاية التمريضية وتقليل أخطاء الأدوية وإدارة بيانات المرضى بفعالية.

واستهدف المؤتمر التعرف على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتعزيز السلامة السريرية وسلامة المرضى، وتطبيقاته في تشخيص الأمراض الوراثية، ودعمه لمرضى الأورام، بالإضافة إلى دوره في تقديم خدمات ذكية لكبار السن.

فى كلمته رحب طارق يوسف بالحضور وأشاد بالدور الحيوي للتمريض في تحسين الخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضح أن التمريض بالمستشفيات تمكن من تطبيق العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في رفع كفاءته.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا غامضًا، بل أصبح متاحًا للجميع من خلال الأجهزة الحديثة، مشيرًا إلى تطبيقه بالمستشفيات لإدارة بيانات المرضى الطبية، والمساهمة في تحسين خدمات التمريض وضبط جرعات الأدوية.

وفي كلمتها وجهت الدكتورة منال عبد السلام الشكر لإدارة المستشفيات على جهودها المستمرة في تطوير الخدمات الطبية، مما يوفر بيئة عمل منظمة وداعمة لفريق التمريض، كما أعربت عن فخرها بأسبقية مستشفيات جامعة عين شمس استخدام الروبوت في العمليات الجراحية، وأشادت بدور التمريض في التجهيزات والتطبيقات العملية التي انعكست إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن هذه الإنجازات تبرز الجهود المتميزة لفريق التمريض بمستشفيات جامعة عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.