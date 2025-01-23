وزير الخارجية يبحث هاتفيا تعزيز العلاقات مع نظيره الأوزبكستاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:06 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين في الخارج، اليوم الخميس 23 يناير 2025، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوزبكستاني باختيار سعيدوف.

وأفاد بيان وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان»، منوهًا إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال تطوير آليات التعاون القائمة، فضلاً عن تشجيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على مخرجات (الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني)، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عقدت في ديسمبر 2024 بطشقند، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري المتبادل، ودعم التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص بالبلدين من خلال تأسيس مجلس رجال أعمال يساهم فى بحث آفاق جديدة لمجالات التعاون المشترك».

واختتم البيان: أن «وزير الخارجية أعرب عن تقدير مصر لدعم وتضامن أوزبكستان مع الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه، بما في ذلك تأييدها حق فلسطين في إقامة دولتها المُستقلة وفقاً للقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».