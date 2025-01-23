وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يبحث هاتفيا تعزيز العلاقات مع نظيره الأوزبكستاني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا تعزيز العلاقات مع نظيره الأوزبكستاني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث هاتفيا تعزيز العلاقات مع نظيره الأوزبكستاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:06 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين في الخارج، اليوم الخميس 23 يناير 2025، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوزبكستاني باختيار سعيدوف.

وأفاد بيان وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان»، منوهًا إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال تطوير آليات التعاون القائمة، فضلاً عن تشجيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على مخرجات (الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني)، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عقدت في ديسمبر 2024 بطشقند، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري المتبادل، ودعم التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص بالبلدين من خلال تأسيس مجلس رجال أعمال يساهم فى بحث آفاق جديدة لمجالات التعاون المشترك».

واختتم البيان: أن «وزير الخارجية أعرب عن تقدير مصر لدعم وتضامن أوزبكستان مع الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه، بما في ذلك تأييدها حق فلسطين في إقامة دولتها المُستقلة وفقاً للقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكازاخستاني تطوير مجالات التعاون الثنائي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في مختلف المجالات

خلال زيارته إلى بلجراد.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي برئيس وزراء صربيـا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق