«الرئيس السيسي»: ناقشنا مشاركة القوة المصرية في بعثة حفظ السلام بالصومال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، إننا ناقشنا مسألة مشاركة القوة المصرية في بعثة حفظ السلام بالصومال، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس.

وبين الرئيس السيسي أن "مشاركة مصر في قوة حفظ السلام بالصومال لا تهدف لتهديد أي أحد".

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على التقدم في المجال الاقتصادي وتسيير الطيران بين القاهرة ومقديشو. مشيرا إلى أننا اتفقنا على زيادة التعاون العسكري بين مصر والصومال.