«أمن الصومال جزء لا يتجزأ من أمن مصر».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي ونظيره الصومالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:26 مساءً - أفادت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، يشهدان التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الصرية في بيان منشور على الصفحة الرسمية «فيسبوك»: أن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ محمود، بحثا مختلف القضايا والتطورات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.

وتابع البيان: «الرئيسان السيسي وشيخ محمود اتفقا على مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري بين البلدين لدعم القدرات الصومالية، كما ناقشا الثنائي باستفاضة مسألة مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال».

وأوضح البيان: «مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي تهدف تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ولا تهدف إلى تهديد أي دولة، كما تناول الثنائي أيضًا مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين».

وواصل البيان: أن «هناك تقدم محرز بالمجال الاقتصادي بعد تسيير خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو، كما اتفقا الثنائي على ضرورة الحفاظ على الزخم القائم، وتدعيم علاقاتنا الثنائية خلال الفترة المقبلة، بإجراءات إضافية ومحددة بعدة مجالات منها (الصحة، والتعاون القضائي، وبناء القدرات)، وغيرها من المجالات».