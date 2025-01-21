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ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من صديقه داخل مدرسة في العجوزة - أخبار كلمتك

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ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من صديقه داخل مدرسة في العجوزة - أخبار كلمتك

ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من صديقه داخل مدرسة في العجوزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:41 صباحاً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. اكتشف مراقب بإحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمدرسة في العجوزة، تأدية طالب للامتحان بدلًا من الطالب المسجل لتأدية امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من صديقه

ومن جانبه، اعترف الطالب بارتكاب واقعة أنه قد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بدلًا من صديقه، وذلك لأن الطالب الأساسي قد سافر، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من صديقه

ضبط طالب يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بدلا من صديقه

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد بضبط طالب يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بدلًا من زميله، وتبين أن الطالب المضبوط كان يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بدلًا من صديقه لأنه سافر للخارج.

امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

وأدى الطلاب اليوم الثلاثاء 21 يناير، امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في مادتي اللغة الإنجليزية، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من صديقه

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة، من يوم السبت الماضي الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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