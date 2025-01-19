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عاشور: السنة التأسيسية ليست تكرارا للمواد بالتعليم قبل الجامعي - أخبار كلمتك

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عاشور: السنة التأسيسية ليست تكرارا للمواد بالتعليم قبل الجامعي - أخبار كلمتك

عاشور: السنة التأسيسية ليست تكرارا للمواد بالتعليم قبل الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:46 مساءً - أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن السنة التأسيسية تمنح تأهيل الطلاب بالكفاءة والمهارة والجدارة للالتحاق بالقطاعات المختلفة في مرحلة التعليم الجامعي.

مقررات مطعمة بمواد مؤهلة للدراسة بالجامعات

وأضاف عاشور، أنه سيكون هناك مقررات مطعمة بمواد مؤهلة للدراسة بالجامعات في قطاعات الطب والهندسة والمسارات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا ليس تكرارا للمقررات والمواد بالتعليم قبل الجامعي.

النجاح في السنة التأسيسية

وتابع عاشور، أن النجاح في السنة التأسيسية، يقيم الطالب وهل يصلح أن يلتحق بالكلية والتخصص الذي يريده أم لا، وفي حالة عدم اجتياز السنة التأسيسية يتم الحاقة بالجامعة وفقا للمجموع الحاصل عليه بالثانوية العامة.

زيادة 40% في أعداد الطلاب الملتحقين في تخصص الحاسب العالي

وأشار عاشور، إلى أن هذا العام شهد زيادة 40% في أعداد الطلاب الملتحقين في تخصص الحاسب العالي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالتعليم الخاص، عن نسب الالتحاق بالسنوات السابقة، وذلك مؤشر على سوق العمل والثقافة بالمجتمع بأن ذلك المستقبل وهذا يؤكد أننا بالاتجاه الصحيح.

نظام السنة التأسيسية في منظومة التعليم الجامعي

وأوضح عاشور، أن نظام السنة التأسيسية المقرر العمل بها في منظومة التعليم الجامعي للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، معمول بها في كافة نظم التعليم ومن خلالها يتم تأهيل الطالب لما يرغب في دراسته خصوصا لو كان هناك نقص في المواد التي يجب أن يكون مؤهلا لها، كما أن التحاق الطالب بالسنة التأسيسية بها من عدمه حرية شخصية وحسب رغبته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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