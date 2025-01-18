وزير الصحة ووزيرة التضامن يبدآن زيارة تفقدية لمحافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 11:12 صباحاً - بدأ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت، زيارة لشمال سيناء، للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها.وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد مستشفيات محافظة شمال سيناء، والمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن.