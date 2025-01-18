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الرياضة - 01:47 - جروس مدرب الزمالك: هدفنا تحقيق الفوز أمام إنيمبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:47 - جروس مدرب الزمالك: هدفنا تحقيق الفوز أمام إنيمبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:47 - جروس مدرب الزمالك: هدفنا تحقيق الفوز أمام إنيمبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 01:47 مساءً - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يتطلع للفوز على إنيمبا النيجيري في مباراة الغد بالكونفدرالية الأفريقية رغم حسم التأهل للدور التالي.

وأضاف جروس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هدفنا الفوز في كل المباريات، ونعلم أن المنافس في لقاء الغد ليس سهلاً، والمباريات في البطولة الأفريقية تكون مهمة ويجب الفوز بها".

وقال المدير الفني:" لا يزال أمامنا 24 ساعة للتجهيز للقاء الغد، وأتابع حالة المصابين، وقد تكون هناك بعض التعديلات في تشكيل الفريق خلال اللقاء، وهدفنا تحقيق الفوز، وأثق في تركيز أي لاعب يشارك في اللقاء".

وواصل جروس قائلاً:" أصعب أمر في الكرة هو خلق توازن بين الدفاع والهجوم، وذلك يحتاج لعمل كثير، ولكن نعمل على علاج السلبيات في الفترة الحالية".

وفيما يخص المنافس المنتظر للزمالك في الدور التالي، قال:" نركز في لقاء الغد، وجاهزون لأي منافس في الدور التالي".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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