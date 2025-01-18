قبل تحديد موعد الافتتاح، تعرف على مسارات الزيارة بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:21 صباحاً - يستعد مجلس الوزراء لإعلان الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد انتهاء تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، حيث يبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهى مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذى يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.



وفور دخول الزائر من البوابة الرئيسية للمتحف، يدخل إلى البهو الكبير للمتحف، ويكون فى استقباله الملك رمسيس الثاني، وبمحيطه عمود النصر للملك مرنبتاح إلى جانب تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمى.

مسارات الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وينقسم المتحف المصري الكبير الي جانبين أولهما الجهة اليمنى، والتي تضم الناحية التجارية وتشمل المطاعم والبازارات والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة ومتجر الهدايا لبيع الهدايا التذكارية للزائرين، فيما تضم الجهة اليسرى الدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون.

ويضم الدرج العظيم 72 تمثالا وهى التماثيل الثقيلة والضخمة التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة التى تبدأ منذ العصر الدولة القديمة إلى العصر اليوناني الروماني، ويحوى مجموعة أكثر من رائعة تحاكى عدة موضوعات أولها الملكية من خلال عرض مجموعة من تماثيل الملوك الضخمة سواء الكاملة أو النصفية مثل تمثال الملك رمسيس ومرنبتاح وحتشبسوت وسونسرت، والموضوع الثانى يتحدث عن أماكن العبادة فى مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، مثل بوابة الملك أمنمحات وسونسرت، أمام الموضوع الثالث الذى يتناوله الدرج فيتحدث عن الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من الآثار الثلاثية والزوجية جنبًا إلى جنب مع تمثيل واحدة من الشخصيات من الآلهة فى الإنسانز، مثل ثالوث الملك رمسيس ومرنبتاح وسخمت، والموضوع الرابع يتحدث عن الحياة الأخرى من خلال عرض عدد من التوابيت الملكية المميزة التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى محنطة" من فترات مختلفة، على الدرج العظيم المتفرد به المتحف الكبير.

افتتاح 12 قاعة رئيسية للزيارة بالمتحف المصري الكبير

وفتحت وزارة السياحة والآثار مؤخرا 12 قاعة عرض رئيسية بالمتحف المصري الكبير، تضم العديد من القطع الآثرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لاختبار مسارات الزيارة ودخول وخروج الزائرين بالمتحف المصري الكبير، وذلك قبل إعلان قرار تحديد الموعد الرسمي للافتتاح.



سيناريوهات افتتاح المتحف المصري الكبير

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعا، لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هدف الاجتماع هو استعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يترقبه العالم كله، مُشيرًا إلى أنه يجري العمل على أن تكون هذه الفعالية على أعلى مستوى دولي، تعبر عما تحقق من تقدم في مصر في مختلف المجالات في الفترة الأخيرة، وفرصة كبيرة للترويج لبلدنا، والتعريف بما تتمتع به من مقاصد سياحية عظيمة ومتنوعة، قائلًا: هذه هدية مصر للعالم كله.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاحتفالية لن تكون يومًا واحدًا، ولكنها ستمتد لعدة أيام، لتشهد عددًا من الفعاليات المُهمة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك عددا من السيناريوهات التي تم اقتراحها بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حتى يتم التوافق على احدها، مُشيرا إلى أن هناك عدة فعاليات على أيام متتالية، تروج لهذا المشروع وللسياحة المصرية والدولة بوجه عام.

وشهد الاجتماع استعراض مسئولي الشركة المتحدة للسيناريوهات المُقترحة للاحتفالية، والرسائل المُستهدف تحقيقها من هذه الاحتفالية العالمية الكبرى، كما تم استعراض الفعاليات التي ستتم في أيام الاحتفالية المختلفة.

وأبدى رئيس الوزراء والحضور عددًا من الملاحظات والأفكار لتضمينها في المقترحات الخاصة بسيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، قبل العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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