مدبولي عن الزيادة السكانية: نكافح حتى نلبي احتياجات الناس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:19 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة شرعت فى تنفيذ كل المشروعات القومية التي تخص كل مناحي الحياة، وليس مختزلًا في طريق أو قطاع واحد، ولكن جرى التطوير والتنمية في كل قطاعات الدولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: «مفيش منطقة في مصر مطالتهاش يد التنمية، بالعكس احنا أحيانا في زياراتنا القرى أو المناطق التي لم يحصل فيها بعض أعمال التنمية، بيطالبوا أن الدولة تسرع بتنفيذ المشروعات الخاصة بها في هذه المناطق».

وتابع: «نعي تماما حجم التحدي الموجود في الدولة المصرية، وحجم الاحتياج لعملية التنمية، ومن 2011 حتى الآن فإن مصر عدد سكانها زاد بأكثر من 27 مليون نسمة، والدولة المصرية تكافح حتى نلبي احتياجات عدد السكان».

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