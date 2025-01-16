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أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

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أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:19 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، موضحا أن هناك حوارا مجتمعيا يتم إجراؤه، وسيتم مراعاة كافة المقترحات والملاحظات التي سيتم طرحها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "أنا كمسئول وكأب، شيء قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة".

وتابع “مدبولي”، أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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