بالأسماء، قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:25 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 5 لسنة 2025 بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر.

وفي سياق اخر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤهرا بتفقد الاكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر .



اعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما القي الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

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