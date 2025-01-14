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ضبط كيان غير مرخص لتصنيع المكملات الغذائية المغشوشة بالمنوفية - أخبار كلمتك

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ضبط كيان غير مرخص لتصنيع المكملات الغذائية المغشوشة بالمنوفية - أخبار كلمتك

ضبط كيان غير مرخص لتصنيع المكملات الغذائية المغشوشة بالمنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:15 مساءً - تمكنت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط مكان غير مرخص لتصنيع وتعبئة وتغليف المكملات الغذائية المغشوشة والمقلدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وغير متوفر به الاشتراطات الصحية أو معايير التصنيع الجيد؛ وذلك  بغرض ترويجها بمخازن الادوية والصيدليات من أجل التربح المالى.

ضبط خط إنتاج كامل للتصنيع بعدد أربعة ماكينات

 

تم ضبط خط إنتاج كامل للتصنيع بعدد أربعة ماكينات، وما يقارب 2.955 طن من المواد الخام مختلفة الأنواع المستخدمة في التصنيع و700 ألف قرص وکیس مکمل غذائی مختلفة الأنواع، وكمية من العبوات البلاستيكية والكراتين الفارغة المعدة للتعبئة، وكميات من المنتج النهائي المعدة للتسويق
بالمخازن والصيدليات.

وتم تحريز المضبوطات والتي قدرت بقيمة 10 مليون جنية مصري، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

الإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية


وأهابت هيئة الدواء بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.

 

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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