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وزير التموين يوجه بسرعة تلبية احتياجات المواطنين المقدمة من "النواب" - أخبار كلمتك

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وزير التموين يوجه بسرعة تلبية احتياجات المواطنين المقدمة من "النواب" - أخبار كلمتك

وزير التموين يوجه بسرعة تلبية احتياجات المواطنين المقدمة من "النواب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:35 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

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ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات  المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

 

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ووجه وزير التموين إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب  أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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