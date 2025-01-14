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«الشيخ خالد الجندي»: لو الزوجة شهدت لزوجها بالصلاح فهو صالح - أخبار كلمتك

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«الشيخ خالد الجندي»: لو الزوجة شهدت لزوجها بالصلاح فهو صالح - أخبار كلمتك

«الشيخ خالد الجندي»: لو الزوجة شهدت لزوجها بالصلاح فهو صالح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:06 مساءً - أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع معيارًا مهمًا للجودة في العمل الصالح يتمثل في «حسن المعاملة مع الأهل»، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وهذا الحديث ليس مقتصرًا على الزوجة فقط، بل يشمل جميع أفراد الأسرة مثل الأبناء والوالدين والأخوة، وبالتالي، فإن معيار الجودة في الأخلاق والعبادة يكمن في كيفية تعاملك مع أهلك.

و قال الشيخ خالد الجندي «البيوت هي المكان الذي تسقط فيه الأقنعة وتظهر الحقيقة»، مشيرًا إلى «أن المقياس الحقيقي لكونك رجل صالح أو امرأة صالحة هو ما تشهد به أسرتك من حسن معاملتك وصدقك، لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك».

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء: «قد تستطيع أن تكون مثالًا للخلق الحميد في أماكن أخرى مثل المسجد أو العمل، ولكن إذا كنت لا تستطيع أن تُظهر نفس الصفات في المنزل مع زوجتك وأطفالك، فهذا هو الاختبار الحقيقي، حسن معاملتك لأهلك هو مقياس جودتك وصدقك في أعمال الخير».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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