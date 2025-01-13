مجدي يعقوب يكشف أمنيته وموعد ظهور اكتشاف الصمامات للنور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:30 مساءً - مجدي يعقوب، كشف الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، عن أمنيته وموعد ظهور ابتكار الصمامات الطبيعية التي تنمو بشكل طبيعي مدى الحياة، للنور.

أمنية مجدي يعقوب

وقال مجدي يعقوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"كل ما أريده إني أشوف صحة المصريين هايلة واسم مصر يبقى موجود في كل حتة زي ما هو موجود دلوقتي وكل الناس بيقولوا الابحاث الخاصة بالصمامات تمت بين مصر وإنجلترا".

سر سعادة مجدي يعقوب



وتابع:"يسعدني جدا أن أرى ابتسامة الأطفال في أسوان ولدينا شباب مصري في مركز أسوان في منتهى الخبرة والعظمة، وهذا ما يعطيني سعادة ضخمة أكتر من أي شئ في العالم".

وواصل:"انا بحب مصر والعالم والإنسانية، وكل ما أتمناه عايز اشوف صحة المصريين ونعتني بهم كل حاجة عندي وربنا اعطاني بركات وأولاد وسعيد باللى عندي".



موعد ظهور الصمامات الطبيعية

وأكد السير مجدي يعقوب:"خلال عام ونصف سيتم وضع الصمامات الطبيعية في الإنسان، ثم عام ونصف اَخر يتم تصنيعه وإنتاجه في انجلترا وألمانيا وبولندا ومصر وبعد 3 سنوات سيتم بيعه في العالم كله".



وتابع: الصمامات اللي توصل ليها ممكن تتعمل بقسطرة بدون عملية جراحية لأنه بيجذب الخلايا الجذعية ويصبح حي.

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