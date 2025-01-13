بشرى سارة من «الأرصاد» بشأن طقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 02:02 مساءً - الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة، متوقعة استقرار الأجواء على جميع أنحاء البلاد.

الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس اليوم، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الساعات المقبلة

ولفتت الهيئة إلى أنه سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال فترات الليل مقارنةً بالأجواء في فترات النهار، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى على القاهرة بين 12 و13 درجة مئوية.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

طقس الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد طقس الأيام القادمة، لتشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية خلال الأسبوع، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وعدم وجود أي سحب متصاحبة بأمطار على أي من محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في الأيام القادمة

وأكدت هيئة الأرصاد على عدم وجود أي فرص لسقوط أمطار مؤثرة في أي منطقة من مناطق الجمهورية حتى يوم الخميس المقبل، ولكن مع نهاية الأسبوع هناك فرص سقوط أمطار خفيفة في حلايب وشلاتين.

طقس الأسبوع

وأشارت الأرصاد، إلى سيطرة الشبورة المائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذلك نبهت على سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وشددتِ الأرصاد على قائدي المركبات ترك مسافات آمنة بين السيارات وتهدئة السرعة وفتح النوافذ قليلاً لمنع تجمع بخار الماء، والتوقف عن القيادة فورًا في حالة انعدام الرؤية وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي حفاظًا على أرواح الجميع.