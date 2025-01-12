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بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

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بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:30 صباحاً - انطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، من المسرح الصغير بدار الأوبرا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويتضمن المؤتمر الإعلان لأول مرة عن «ضيفي شرف» المعرض لدورتي 2026 و2027، وإطلاق «مبادرة جديدة» ضمن فعاليات المعرض هذا العام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة العامة للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وسيشهد المعرض استحداثات جديدة لأول مرة ومن بينها جناح مجاني لاتحاد الناشرين الذي تشارك فيه دور النشر الناشئة وذلك بهدف دعم صناعة النشر، بالإضافة إلى استحداث قاعة جديدة لتكون عدد قاعات معرض الكتاب في دورته الجديدة 6 قاعات بدلًا من 5 قاعات، بالإضافة إلى أجنحه للكتب المخفضة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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