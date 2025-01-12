بسبب أحمد المنصور.. عمرو أديب للإدارة السورية: دمشق لن تكون خنجرا في ظهر مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:30 صباحاً - هاجم الإعلامي عمرو أديب، الإدارة السورية الجديدة موجها لهم رسالة شديدة اللهجة بعد التهديدات التي أطلقها إرهابيون ضد مصر انطلاقًا من الأراضي السورية.

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «أم بي سي مصر»: «لا علاقة لنا باختيارات الشعب السوري وأنتم أحرار فيما تفعلون، ولكن دمشق لن تكون خنجرًا في ظهر مصر أو منصة للهجوم على الدولة المصرية، هل هناك موافقة من الإدارة السورية على هذا الهجوم، مصر مازالت تنظر في علاقاتها مع الإدارة الجديدة، هل أنت ناوي تبيع مصر مقابل الملثمين؟

وشدد أديب، على أن استخدام دمشق كمنصة للهجوم على الدولة المصرية هو أمر مرفوض، ويجب أن تتحدث الدولة المصرية عن ذلك.

وتابع عمرو أديب: «لم أتدخل في شؤونكم الداخلية، لكنني أتناول موضوع بلدي، هل يُسمح لأي جنسيات أخرى بالهجوم على بلادها من دمشق؟ هذا غير مقبول».

وأوضح أديب: «إذا كانوا في دمشق، فلا يساوون شيئًا بالنسبة لي، أتحدث عن المبدأ، وأتساءل: هل هذا الأمر يحظى بموافقة الإدارة السورية الجديدة؟ أرجو توضيح ذلك، لأننا في مصر ما زلنا نبحث في الأمر».

واختتم أديب حديثه قائلا: «هل المواطن السوري، الذي سمعت الكثير منهم يقول إن هذا ليس من أولوياتهم، يوافق على أن يتم السماح لهؤلاء الإرهابيين بالهجوم على مصر؟ أطلب من الدولة المصرية اتخاذ إجراءاتها وطلب تبرير لهذا الموقف».