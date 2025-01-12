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بسبب أحمد المنصور.. عمرو أديب للإدارة السورية: دمشق لن تكون خنجرا في ظهر مصر - أخبار كلمتك

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بسبب أحمد المنصور.. عمرو أديب للإدارة السورية: دمشق لن تكون خنجرا في ظهر مصر - أخبار كلمتك

بسبب أحمد المنصور.. عمرو أديب للإدارة السورية: دمشق لن تكون خنجرا في ظهر مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:30 صباحاً - هاجم الإعلامي عمرو أديب، الإدارة السورية الجديدة موجها لهم رسالة شديدة اللهجة بعد التهديدات التي أطلقها إرهابيون ضد مصر انطلاقًا من الأراضي السورية.

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «أم بي سي مصر»: «لا علاقة لنا باختيارات الشعب السوري وأنتم أحرار فيما تفعلون، ولكن دمشق لن تكون خنجرًا في ظهر مصر أو منصة للهجوم على الدولة المصرية، هل هناك موافقة من الإدارة السورية على هذا الهجوم، مصر مازالت تنظر في علاقاتها مع الإدارة الجديدة، هل أنت ناوي تبيع مصر مقابل الملثمين؟

عمرو أديب

وشدد أديب، على أن استخدام دمشق كمنصة للهجوم على الدولة المصرية هو أمر مرفوض، ويجب أن تتحدث الدولة المصرية عن ذلك.

وتابع عمرو أديب: «لم أتدخل في شؤونكم الداخلية، لكنني أتناول موضوع بلدي، هل يُسمح لأي جنسيات أخرى بالهجوم على بلادها من دمشق؟ هذا غير مقبول».

وأوضح أديب: «إذا كانوا في دمشق، فلا يساوون شيئًا بالنسبة لي، أتحدث عن المبدأ، وأتساءل: هل هذا الأمر يحظى بموافقة الإدارة السورية الجديدة؟ أرجو توضيح ذلك، لأننا في مصر ما زلنا نبحث في الأمر».

واختتم أديب حديثه قائلا: «هل المواطن السوري، الذي سمعت الكثير منهم يقول إن هذا ليس من أولوياتهم، يوافق على أن يتم السماح لهؤلاء الإرهابيين بالهجوم على مصر؟ أطلب من الدولة المصرية اتخاذ إجراءاتها وطلب تبرير لهذا الموقف».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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