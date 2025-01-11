موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:51 مساءً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. تزامنًا مع بدء امتحانات صفوف النقل، يبحث العديد من من الطلاب عن موعد عقد وإجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بكافة المحافظات.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

ووفق جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في المحافظات، تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي، من يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

مدة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024-2025، في كافة المحافظات، حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، حيث تستمر امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 لمدة أسبوع كامل.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

- التزام الطلاب بحضور امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بالزي المدرسي.

- ممنوع إرتداء أي زي مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الاتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة.

- على الطلاب الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي بربع ساعة على الأقل.

- اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم، وذلك حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

- عدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

- كتابة بيانات الطالب بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 لأى سبب من الأسباب.