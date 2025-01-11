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عبد الحكيم عبد الناصر يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان - أخبار كلمتك

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عبد الحكيم عبد الناصر يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان - أخبار كلمتك

عبد الحكيم عبد الناصر يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:51 مساءً - هنأ المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل، الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون.

وكتب عبد الناصر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متمنيا التوفيق للرئيس اللبناني في تلبية تطلعات شعبه في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وقال عبد الناصر: «أدعو الله أن يحفظ الشعب اللبناني من كل سوء وأن ينعم بالاستقرار والسلام في ظل قيادته الجديدة».

الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون

وأدى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اللبناني يوم الخميس الماضي، ليبدأ بذلك فترته الرئاسية، وخلال مراسم أداء اليمين، أكد عون في أول تصريحاته: «لبنان والجنوب بحاجة لنا. إذا انكسر لبنان، انكسرنا جميعًا. اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وإذا أردنا أن نبني وطنًا فعلينا أن نكون تحت سقف القانون».

وكان قد تم انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليصبح الرئيس الـ14 للبنان بعد عامين من الشغور الرئاسي في الدولة منذ انتهاء فترة ولاية ميشال عون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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