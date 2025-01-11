عبد الحكيم عبد الناصر يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:51 مساءً - هنأ المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل، الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون.

وكتب عبد الناصر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متمنيا التوفيق للرئيس اللبناني في تلبية تطلعات شعبه في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وقال عبد الناصر: «أدعو الله أن يحفظ الشعب اللبناني من كل سوء وأن ينعم بالاستقرار والسلام في ظل قيادته الجديدة».

الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون

وأدى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اللبناني يوم الخميس الماضي، ليبدأ بذلك فترته الرئاسية، وخلال مراسم أداء اليمين، أكد عون في أول تصريحاته: «لبنان والجنوب بحاجة لنا. إذا انكسر لبنان، انكسرنا جميعًا. اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وإذا أردنا أن نبني وطنًا فعلينا أن نكون تحت سقف القانون».

وكان قد تم انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليصبح الرئيس الـ14 للبنان بعد عامين من الشغور الرئاسي في الدولة منذ انتهاء فترة ولاية ميشال عون.