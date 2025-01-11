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ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 1980 مريضا بالجيزة - أخبار كلمتك

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ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 1980 مريضا بالجيزة - أخبار كلمتك

ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 1980 مريضا بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:51 مساءً - صرّح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، قافلة طبية إلى قرية الرهاوي التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، تحت إشراف الدكتورة/ نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز.

ضمت القافلة فريقًا من أطباء المركز المتخصصين في مجالات الأمراض الباطنية، الجلدية، طب الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، الرمد، أمراض العضلات، المخ والأعصاب، وطب الفم والأسنان، إلى جانب العيادات المتنقلة المجهزة التابعة للمركز القومي للبحوث، والتي شملت خدمات الفحص الطبي مثل رسم القلب، أمراض النساء والتوليد، وعيادة طب الفم والأسنان.

خلال القافلة، تم فحص وتشخيص المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا عبر صيادلة المركز القومي للبحوث. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه القافلة الطبية المتميزة 1980 مريضًا، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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