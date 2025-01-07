توقعات إيجابية حول رأس الأموال الناشئة في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:35 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان بعد انخفاضها 2024.. توقع نمو رأس الأموال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025.

توقعات رأس الأموال الناشئة في 2025

ومتوقع نمو رأس الأموال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 20 مليار دولار 2025.

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