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توقعات إيجابية حول رأس الأموال الناشئة في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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توقعات إيجابية حول رأس الأموال الناشئة في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

توقعات إيجابية حول رأس الأموال الناشئة في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:35 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان بعد انخفاضها 2024.. توقع نمو رأس الأموال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025.

توقعات رأس الأموال الناشئة في 2025

ومتوقع نمو رأس الأموال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 20 مليار دولار 2025.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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